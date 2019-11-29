Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli aracıyla kaza yapınca yakalandı
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Gaziantep'te jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli aracıyla kaza yapınca yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, jandarmadan kaçmaya çalışırken aracıyla kaza yapınca yakalandı.

Gaziantep'te jandarmadan kaçmaya çalışan şüpheli aracıyla kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, jandarmadan kaçmaya çalışırken aracıyla kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", Birecik Sulh Ceza Hakimliğince de "yaralama" suçundan aranan Ö.B'nin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce çalışma başlatıldı.

Şüphelinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Nizip'e geldiğini tespit eden ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle aracı ilçe merkezinde durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ö.B. idaresindeki araç, jandarma ekiplerinin kullandığı sivil araca çarptı.

Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süren kovalamanın ardından yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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