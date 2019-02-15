Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Jandarmadan Sahte Deterjan Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te Jandarmadan Sahte Deterjan Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulanmasında tanınmış markaların paketlerine konulmuş 1 kamyon dolusu sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Jandarmadan Sahte Deterjan Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulanmasında tanınmış markaların paketlerine konulmuş 1 kamyon dolusu sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak şüpheli araç ve kişiler üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasına gelen K.E. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonu durduran ekipler yaptıkları incelemede kamyon kasasında tanınmış markaların paketlerine konulmuş sahte deterjan ve temizlik malzemesi olduğunu fark etti.

Malzemelere el koyan ekipler kamyon sürücüsü K.E.'yi gözaltına alındı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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