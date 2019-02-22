Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 616 uyuşturucu hap, 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram kubar ve 3 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili H.İ. (45) ile B.K. (23) gözaltına alındı.

Nizip ilçesindeki operasyonda ise Tahtani Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.K'nin (30) işlettiği markette 4 bin cinsel uyarıcı hap, M.S'nin (25) evinde de 8 bin cinsel amaçlı kullanılan krem, hap ve sprey ile tıbbi ilaç ele geçirildi. M.K. ve M.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu! Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]