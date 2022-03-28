GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

28.03.2022 17:36

Gaziantep'te kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnada 3 şüphelinin bir ikamete ve kuruma ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada zanlıların yakalanma anı bekçilerin yaka kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı KASTAMONU - Sarımsak tarlasından su dinamosu çalan 3 kişi tutuklandı GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:49 Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement