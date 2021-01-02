Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

02.01.2021 14:01
Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuruma ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan polis ekipleri, kabloları çaldıklarını değerlendirdikleri 2 zanlıyı çalıntı bir motosikletle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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