Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Araştırma ve inceleme yapan polis ekipleri, kabloları çaldıklarını değerlendirdikleri 2 zanlıyı çalıntı bir motosikletle gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuruma ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı

Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi