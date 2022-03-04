Gaziantep'te kablo hırsızlığı, elektrik hizmetinde mağduriyete neden oluyor - Son Dakika
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Gaziantep'te kablo hırsızlığı, elektrik hizmetinde mağduriyete neden oluyor

04.03.2022 10:04
Gaziantep'te kablo hırsızlığı, elektrik hizmetinde mağduriyete neden oluyor

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, kentte elektrik ve haberleşme altyapısında kullanılan kablo ve cihazlarının çalışması nedeniyle elektrik hizmeti mağduriyeti yaşandığını belirtti.

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, kentte elektrik ve haberleşme altyapısında kullanılan kablo ve cihazlarının çalışması nedeniyle elektrik hizmeti mağduriyeti yaşandığını belirtti.

Arkan, yazılı açıklamasında, kentte son zamanlarda elektrik ve haberleşme alt yapısında kullanılan kablo ve cihazların hırsızlar tarafından çalındığını ve ağır hasarların yaşandığını belirtti.

Kablo ve cihazlara verilen hasalar nedeniyle hizmet noktasından mağduriyetlerin yaşandığına dikkati çeken Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu hırsızlıklar kamu güvenliğine de zarar verebilmektedir. Zarara uğrayan altyapının eski haline getirilmesi zaman almakta ve ağır maddi hasarlar oluşmaktadır. İnsanların özel hayatı, iş hayatı ve de insan sağlığındaki önemi dikkate alındığında, bu hırsızlıklar nedeniyle toplumda oluşan etki dikkate alınarak caydırıcılıkların artmasını, ilgili kurum ve kuruluşların konuya daha hassas yaklaşmasını talep eder, konunun teknik, hukuki, mali ve hizmet açısından önemini vurgularız."

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Elektrik Mühendisleri Odası, Gaziantep, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kablo hırsızlığı, elektrik hizmetinde mağduriyete neden oluyor - Son Dakika


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