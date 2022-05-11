Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 15:24
Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'deki 80 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık şüphesi F.B. (25) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada kablolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yeni Mahalle, Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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