Gaziantep'te kaçak 520 paket sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında kaçak 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında kaçak 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesi Burak mahallesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramada 520 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP
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