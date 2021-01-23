Gaziantep'te kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nizip-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.
Aramada, aracın özel bölmelerine gizlenmiş farklı markalarda 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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