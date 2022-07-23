İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan polis, ismi açıklanmayan şüphelinin deposuna baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada; 1500 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.