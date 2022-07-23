GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Çalışmasını tamamlayan polis, ismi açıklanmayan şüphelinin deposuna baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada; 1500 litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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