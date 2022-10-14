GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirdiği belirlenerek takibe alınan bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasındaki 6 fiber tank içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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