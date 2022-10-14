GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

14.10.2022 14:18

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirdiği belirlenerek takibe alınan bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasındaki 6 fiber tank içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

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