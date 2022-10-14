GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirdiği belirlenerek takibe alınan bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasındaki 6 fiber tank içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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