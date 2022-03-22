Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

22.03.2022 09:02
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te polis, bir tır parkına düzenlediği operasyonda 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gaziantep'te polis, bir tır parkına düzenlediği operasyonda 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenlendi. Akaryakıt deposu gibi kullanılan tır garajında ve 4 adet tırda toplam 14 adet fiber tank ile toplam 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tanklardaki yakıtları araçların deposuna sevk edilmekte kullanılan 1 adet santrifüj sistemi de ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika


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