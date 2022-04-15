Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ve 2 adet santrifüj ele geçirildi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 adet fiber tank,2 adet santrifüj ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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