GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

17.04.2022 11:41

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisi üzerine bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında, işyerinin deposu ile bir kamyonda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ile 2 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA)

GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

YORUMLAR
500
Çorum'da 353 kilo sahte bal ele geçirildi Çorum'da 353 kilo sahte bal ele geçirildi Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Konya'da 2 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık, Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Pandemiden sonra Tekirdağ'daki konut satışlarında artış yaşanıyor
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:49:49. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement