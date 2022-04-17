GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisi üzerine bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında, işyerinin deposu ile bir kamyonda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt, 3 fiber tank ile 2 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA)