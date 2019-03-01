Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 7 Gözaltı
30 dakika önce
Gaziantep'te kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonda 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
'te kaçak akaryakıt depolarına düzenlenen operasyonda 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin Şehitkamil ilçesinde bir depoya yaptığı baskında 800 litre, 2 tır garajına yapılan operasyonda 4 bin litre ve bir nakliye firmasının deposundaki denetimlerde 15 bin 314 litre kaçak mazot bulundu. Ekipler ele geçirilen toplam 20 bin 114 litre gümrük kaçağı akaryakıta el koyan ekipler, olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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