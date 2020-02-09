Gaziantep'te kaçak akaryakıt ve telefona 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ve telefona 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polislerin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 31 cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasında gümrük kaçağı 9 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve suçta kullanılan kamyona el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

Ulucanlar Mahallesinde de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir kişinin yanındaki poşet ve iş yerinde yapılan aramada ise gümrük kaçağı 31 cep telefonu bulundu. Telefonlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.