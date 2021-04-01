Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara satılması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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