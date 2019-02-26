Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 774 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilirdi.

Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 774 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda kentteki Şahinbey İlçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, 774 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 460 adet gümrük kaçağı cep telefonu bataryası, bin 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Polis, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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