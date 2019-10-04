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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

24 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 839 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 839 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı içki olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 839 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 90 litre dökme gümrük kaçağı alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı, 13 bin 200 etiket ve 6 adet 200 litre kapasiteli plastik bidon ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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