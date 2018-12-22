Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

4 saat önce

Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 128 şişe içki ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 128 şişe içki ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir depo ve 3 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 128 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Nizip, Güncel
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