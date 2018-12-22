Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu
4 saat önce
Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 128 şişe içki ele geçirildi.
Nizip
ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 128 şişe içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir depo ve 3 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 128 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:25 Kaynak: AA
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