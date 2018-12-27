Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 15 litre bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi.

İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 15 litre bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkbahçe Mahallesi'nde bir kişinin tekel bayisinden aldığı sahte içkiden zehirlendiği iddiası üzerine, söz konusu TEKEL bayisine operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramada litrelik 6 şişe ve 15 litre su kapları içerisinde bandrolsüz içki ele geçirildi.



Kaçak ve bandrolsüz içkilere el konulurken gözaltına alınan A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi