Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 15 litre bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 15 litre bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkbahçe Mahallesi'nde bir kişinin tekel bayisinden aldığı sahte içkiden zehirlendiği iddiası üzerine, söz konusu TEKEL bayisine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada litrelik 6 şişe ve 15 litre su kapları içerisinde bandrolsüz içki ele geçirildi.

Kaçak ve bandrolsüz içkilere el konulurken gözaltına alınan A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Islahiye, Güncel
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