Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada koliler içerisine gizlenmiş 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada koliler içerisine gizlenmiş 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kocatepe Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, doğu illerinden geldiği değerlendirilen Hüseyin K. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 30 koli içerisinde 48 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak içkilere el koyan ekipler, olayla ilgili araç sürücüsü Hüseyin K. ile yanındaki Ahmet P. isimli şahsı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Nizip, Gaziantep, Güncel
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