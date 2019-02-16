Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu
48 dakika önce
Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlendiği baskında koliler içerisinde bulunan toplam 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gaziantep
'te polis ekipleri bir depoya düzenlendiği baskında koliler içerisinde bulunan toplam 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Şahinbey
İlçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda yaptıkları incelemelerde 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele
) Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
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