Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te kaçak içki operasyonuGaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak içki bulunduğunu saptadığı bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında 547 şişe kaçak içki ele geçirilirken, ismi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan sorgulandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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