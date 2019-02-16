Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu
40 dakika önce
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak içki bulunduğunu saptadığı bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında 547 şişe kaçak içki ele geçirilirken, ismi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan sorgulandığı belirtildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:19 Kaynak: DHA
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