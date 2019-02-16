Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu...547 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu...547 şişe kaçak içki ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlendiği baskında koliler içerisinde bulunan toplam 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu...547 şişe kaçak içki ele geçirildi



GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenlendiği baskında koliler içerisinde bulunan toplam 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Şahinbey İlçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, operasyonda yaptıkları incelemelerde 547 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele) Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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