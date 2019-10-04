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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltı

54 dakika önce

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 839 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 839 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı içki olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 839 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 90 litre dökme gümrük kaçağı alkollü içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı, 13 bin 200 etiket ve 6 adet 200 litre kapasiteli plastik bidon ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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