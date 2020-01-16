Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltıGAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 611 şişe kaçak içki ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 611 şişe kaçak içki ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine 75. Yıl Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Depoda ve 2 araçta yapılan aramalarda, 611 şişe kaçak içki ve 150 paket sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgusu için emniyete götürdü.

Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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