Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu

41 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 448 bin 987 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 448 bin 987 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 448 bin 987 tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ve "insan sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel
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