Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu
41 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 448 bin 987 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.
Gaziantep
'te düzenlenen operasyonda, 448 bin 987 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil
ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 448 bin 987 tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa muhalefet" ve "insan sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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