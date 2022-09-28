GAZİANTEP'TE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 bin 902 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir işyeri ile bir depoya baskın düzenledi. İşyeri ile depoda yapılan aramada 19 bin 902 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, iş yeri ve depo sahibi olan isim açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.