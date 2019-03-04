Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak Sakarmeke Avına 16 Bin Lira Ceza

Gaziantep'te Kaçak Sakarmeke Avına 16 Bin Lira Ceza

2 saat önce

GAZİANTEP'te, Fırat Nehri üzerinde kaçak olarak avladıkları 30 sakarmeke kuşu ile yakalanan 2 avcıya, 16 bin lira idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te Kaçak Sakarmeke Avına 16 Bin Lira Ceza, System.String[]
GAZİANTEP'te, Fırat Nehri üzerinde kaçak olarak avladıkları 30 sakarmeke kuşu ile yakalanan 2 avcıya, 16 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları rutin kontrol sırasında Nizip'in Kumla Mahallesinde İ.K. ve İ.Y.'nin Fırat Nehri üzerinde tekneyle kaçak olarak avlandıklarını belirledi. Kıyıya yanaşan teknede yapılan kontrolde kaçak olarak avlanan 30 sakarmeke kuşu bulundu. El konulan kuşlar, Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, İ.K. ve İ.Y.'ye ise 16 bin lira idare para cezası uygulandı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Nizip, Fırat Nehri, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ay Lav Yu" Filmi Gaziantep'te Gerçek Oldu Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Türkiye Tarihinin En Yüksek Şubat Ayı İhracat Rakamına Ulaşıldı Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak Sakarmeke Avına 16 Bin Lira Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]