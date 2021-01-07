GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu - Son Dakika

GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu

07.01.2021 18:55

Gaziantep'te kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adreslere düzenlenen operasyonda 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adreslere düzenlenen operasyonda 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara kağıdı imalatı ve paketleme işlemi yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 1 iş yeri, 3 depo ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 ebatlama makinesi, 1 rulo kağıt asma aparatı, 2 kağıt kesme makinesi, 3 tel sarım makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu
GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu
GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu
GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kaçak sigara imalatı operasyonu - Son Dakika


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