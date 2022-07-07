İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 'Nefes' ismi verilen operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yönelik eğitimli köpekler kullanılarak yapılan baskınlarda; 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika

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