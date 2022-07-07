GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI

07.07.2022 08:53

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 'Nefes' ismi verilen operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yönelik eğitimli köpekler kullanılarak yapılan baskınlarda; 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika
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