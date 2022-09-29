GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir işyerine düzenlediği operasyonda 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent merkezinde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi. Arama yapılan işyerinde 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına aldı.
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