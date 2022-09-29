İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent merkezinde kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi. Arama yapılan işyerinde 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika

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