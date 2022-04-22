GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

22.04.2022 12:19

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen aracı durduran polis ekipleri yaptığı aramada, 6 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

YORUMLAR
500
Antalya'da 310 bin adet makaron ele geçirildi Antalya'da 310 bin adet makaron ele geçirildi MERSİN'DE 8 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ MERSİN'DE 8 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement