GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir işyeri ile durdurduğu bir TIR'da eğitimli köpek kullanarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 1395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.
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