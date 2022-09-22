GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU 2 GÖZALTI

22.09.2022 09:51

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir işyeri ile durdurduğu bir TIR'da eğitimli köpek kullanarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 1395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.

YORUMLAR
500
Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ GAZİANTEP'TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement