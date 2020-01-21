Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltıGAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde sürücülerinden şüphelendiği 2 TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Arama yapılan araçların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1620 paket kaçak sigara ele geçirilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı. Ünaldı Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlenen baskında ise 430 paket kaçak sigara bulunurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Sigaralar ile suçta kullanılan çekici ile 2 TIR dorsesine el koyan polis, gözaltına aldığı 3 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]