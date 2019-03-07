Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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