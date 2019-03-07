Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasında Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi