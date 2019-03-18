Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep
'te düzenlenen operasyonda 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı. Söz
konusu araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçlarda yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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