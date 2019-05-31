Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden A.E.M'nin gümrük kaçağı sigarayı ikametinde bulundurduğu ve satışa çıkaracağı ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.
Operasyonda değişik markalarda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan A.E.M, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:26 Kaynak: AA
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