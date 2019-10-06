Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
50 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:18 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Ergönül Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramalarda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor Tugay Kerimoğlu için sigara itirafı: Günde 20 tane içiyordu Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı