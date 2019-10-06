Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

50 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Ergönül Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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