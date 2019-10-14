Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Konak Mahallesi Şehit Er Abdulkadir Tiryaki Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı tespit etti.
Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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