Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
56 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramalarda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır şoförü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.
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