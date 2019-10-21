Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

56 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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