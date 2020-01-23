Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yem taşıyan tırda 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yem taşıyan tırda 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bademli Mevkisinde şüphelendikleri tırı durdurdu.
Yapılan aramada Y.D. isimli şahsın kullandığı tırda yem çuvallar altına gizlenmiş 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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