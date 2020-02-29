Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te 2 bin 57 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bin 396 paket gümrük kaçağı sigara, 20 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 3 iş yerine yaptığı operasyonda 661 paket gümrük kaçağı sigara, 31 paket nargile tütünü ve 940 gram nargile tütünü ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.