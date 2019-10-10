Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay satan zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve çay satan zanlı gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.E'nin Sultan Selim Mahallesi'ndeki evinde kaçak sigara ve çay satışı yaptığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 paket muhtelif marka kaçak çay, bin 170 paket kaçak sigara ile kaçak ürünlerin satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin dolar ve 29 bin 50 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına komando sevkiyatı
Son Dakika: Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]