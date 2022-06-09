Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı

09.06.2022 09:14
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesinde yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 20 paket sigara ile 826 kilogram çay ele geçirildi.

Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesinde yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 20 paket sigara ile 826 kilogram çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve Nizip ilçesinde kaçakçılık operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 16 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ile 826 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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