Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu

1 saat önce

Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu, System.String[]

Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki araç, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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