Gaziantep'te kaçak sigara ve içki operasyonu
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Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Gaziantepte düzenlenen operasyonlarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara, 155 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki araç, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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