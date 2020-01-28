Gaziantep'te kaçak sigara ve sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te farklı adreslere yapılan 4 operasyonda 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara, 99 şişe sahte alkol, 80 litre dökme alkol, 6.4 kilo kaçak çay ve 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak sigara ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te farklı adreslere yapılan 4 operasyonda 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara, 99 şişe sahte alkol, 80 litre dökme alkol, 6.4 kilo kaçak çay ve 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.


Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada, bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 99 şişe sahte alkol, 80 litre dökme alkol, 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet kumar makinesi, Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 560 paket gümrük kaçağı sigara, Boyno Mahallesi'nde 410 paket gümrük kaçağı sigara ve 6.4 kilo gümrük kaçağı çay, olmak üzere toplamda, toplamda 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara, 99 şişe sahte alkol, 80 litre dökme alkol, 6.4 kg gümrük kaçağı çay ve 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.


Polis yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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