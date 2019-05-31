Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçak sigaraya 1 tutuklama
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Gaziantep'te kaçak sigaraya 1 tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kaçak sigaraya 1 tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayılan Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polislerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler ev sahibi A.E.M.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:19 Kaynak: DHA
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