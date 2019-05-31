Gaziantep'te kaçak sigaraya 1 tutuklama
1 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:19 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 5 bin 100 paket kaçak sigara ile yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayılan Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polislerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler ev sahibi A.E.M.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Gaziantep
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